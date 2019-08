Kolejne zamieszanie wokół braku flag UE. Tym razem w Sejmie

Najpierw Beata Szydło, teraz Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu tłumaczyła się z braku unijnych flag. - Jesteśmy w polskim parlamencie, więc występuję na tle polskich flag - tak odpowiedziała na pytanie dziennnikarzy.

Szydło też się tłumaczyła

Sprawa z flagą UE wróciła do byłej premier jak bumerang. A to za sprawą europosła Łukasza Kohuta. Wrzucił on do sieci filmik, na którym widać, jak zakrada się do miejsca Szydło na sali plenarnej i zostawia na jej blacie flagę UE. "Prezent dla Pani Premier Beaty Szydło. Cieszę się, że wspólnie będziemy pracować dla Zjednoczonej Europy" - napisał.