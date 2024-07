Kolejne wpadki Joe Bidena? Ekspert: Dobrze to rozgrywa

Nasza rozmówczyni zaznacza, że gdyby wczorajsze wpadki wystąpiły przed niefortunną debatą, to zostałyby pominięte przez media. - Od tamtej pory media bardzo zmieniły nastawienie wobec Bidena. "The New York Times" wielokrotnie cenzurował głosy krytyczne wobec amerykańskiego prezydenta. Po debacie to się zmieniło. Obecnie dziennik jest pełen felietonów, artykułów, które szykują publiczność do wymiany kandydata - podkreśla ekspertka.