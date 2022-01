Kolejne weto Andrzeja Dudy? Wicerzecznik PiS o doniesieniach mediów

Prezydent jest sceptyczny wobec tzw. ustawy Czesława Hoca w sprawie możliwości weryfikowania szczepień przez pracodawców. Na ten moment raczej byłoby weto - pisze "Super Express", powołując się na swoje źródło w Pałacu Prezydenckim. Co na to wicerzecznik PiS Radosław Fogiel? Andrzej Duda się uniezależnił? - Ale przecież nikt nie spodziewał się i nie oczekiwał czegokolwiek innego. To druga strona sporu politycznego już w kampanii w 2015 roku próbowała szyć panu prezydentowi buty, że miałby rzekomo być prezydentem partyjnym, prezydentem jednej strony. My traktujemy urząd prezydencki z przynależną powagą - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Fogiel odniósł się również do zapowiedzi prezydenta w sprawie Polskiego Ładu. Andrzej Duda zamierza przedstawić swoje uwagi i zastrzeżenia do programu. - Czytam tę wypowiedź jako deklarację: wszystkie ręce na pokład. Wszystkim nam zależy, aby Polski Ład bardzo szybko wyszedł z tego okresu chorób wieku dziecięcego. Tam, gdzie rzeczywiście coś jest niejasnego, został popełniony błąd, trzeba to naprawić, trzeba się uderzyć w pierś (...). Nie widzę tutaj ataków ze strony Pałacu Prezydenckiego - powiedział wicerzecznik PiS.