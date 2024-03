Kolejne wątki Pegasusa. "Zero zdziwień"

Onet poinformował, że Daniel Obajtek miał być inwigilowany za rządów PiS. Były prezes Orlenu miał pomagać w czasie pandemii w ściąganiu m.in. płynu do dezynfekcji i maseczek dla papieża Franciszka. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski Paulina Matysiak z partii Razem mówiła "zero zdziwień". Powiedziała, że przy dyskusji podczas powoływania komisji ws. Pegasusa sama retorycznie pytała polityków PiS, czy oni sami nie są zainteresowani kto, kiedy i na czyje zaleczenie ich podsłuchiwał. - To jest oczywiście jasne i te informacje, które teraz do nas docierają, tylko to potwierdzają - stwierdziła posłanka Lewicy. - Te sytuacje, o których dzisiaj mówimy, czyli te rozmowy pana Obajtka jasno pokazują, że tych osób jest więcej. Będzie więcej i na pewno będziemy poznawali kolejne nazwiska osób, z obozu Prawa i Sprawiedliwości, czy związanych z tym obozem - podkreślała. Dodała także, że w ogóle nie jest zaskoczona.

