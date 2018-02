Kolejne sowite nagrody. Tym razem u Dudy

Nie milkną echa sowitych nagród dla ministrów rządu Beaty Szydło. Tymczasem okazuje się, że pracownicy Kancelarii Prezydenta również mogli liczyć na dodatki do pensji. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile dostał rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.

- W Kancelarii Prezydenta nie było premii za 2017 r. To jest kwestia precyzji słów. Były nagrody. Prezydent ocenił moją pracę pozytywnie i nagrodził tę pracę. To nie jest tajemnica (…). W moim przypadku za poprzedni rok to było ok. 21-22 tys. zł netto - ujawnił Łapiński w Polsat News.