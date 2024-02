Kolejne sankcje dla Rosji. Jest reakcja

Rada dodała 27 nowych podmiotów do listy tych, które bezpośrednio wspierają rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy w wojnie przeciwko Ukrainie. Będą one podlegać zaostrzonym restrykcjom eksportowym. Ponadto piątkowa decyzja rozszerza listę produktów objętych ograniczeniami, służących do produkcji bezzałogowych statków powietrznych (UAV).