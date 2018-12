Kolejne miasta rezygnują z pokazu fajerwerków w Sylwestra

W Warszawie podczas miejskiej imprezy sylwestrowej nie będzie pokazu sztucznych ogni. Zamiast nich będzie widowisko laserowe. Na takie rozwiązanie zdecydowały się też Częstochowa, Kraków, Olsztyn i Gdańsk.

Chodzi o dobro zwierząt. Pokazy sztuczni ogni to stres dla domowych pupili. Po sylwestrowej nocy wielu właścicieli szuka swoich zwierzaków, które, przestraszone wybuchem petard, uciekają w popłochu i gubią się. Dochodzi do wielu wypadków z udziałem naszych psów i kotów. Także dyrektorzy ogrodów zoologicznych co roku apelują, aby powstrzymać się od takiego świętowania, bo cierpią na tym zwierzęta.

"Kończymy z fajerwerkami"

"Kończymy z fajerwerkami na imprezach miejskich, a do takich zalicza się Sylwester i finał WOŚP. Innymi słowy, dołączamy do miast bez sztucznych ogni i przechodzimy na pokazy świetlne. Dzisiejsza technologia projekcyjna, coraz większa dostępność kolorowych laserów, pozwalają na bardzo efektowne i wbijające się w pamięć pokazy. Trochę to kosztuje, ale fajerwerki też nie były za darmo. Oczywiście, nie zabraknie muzyki, z którą pokazy są zestrojone, co czyni z nich bardzo nastrojowe widowiska" - napisał na Facebooku Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna.