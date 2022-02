Kolejne kontrowersje wokół Barbary Nowak. Zdecydowana reakcja lekarza

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak spotkała się z przedstawicielami organizacji znanych z poglądów antyszczepionkowych i antynaukowych. Podczas rozmowy krytykowała kolejne zamknięcie szkół i w tym kontekście pytała swoich rozmówców "czy naprawdę najważniejsze jest bycie zdrowym?". Jej słowa komentował w programie "Newsroom" WP prof. Krzysztof J. Filipiak - kardiolog, rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. - Życie i zdrowie jest najważniejsze. Nie powinniśmy mieć co do tego wątpliwości zwłaszcza w Polsce - w kraju, gdzie z powodu pandemii umarło ponad 200 tys. ludzi. 100 tys. Polaków umarło z powodu COVID-19, a dodatkowe 100 tys. interpretujemy jako tzw. zgony oboczne, które wynikają z blokady systemu ochrony zdrowia - podkreślił. - Myślę, że w kontekście tych 200 tys. ofiar, a jest to być może największa śmiertelność w Europie, na pewno w tej części Europy, jest to największy proces wymierania Polaków od II wojny światowej, tym bardziej nieodpowiedzialne jest używanie takich pseudofilozoficznych dywagacji do tego, by rozmawiać o zdrowiu i życiu - stwierdził prof. Filipiak.