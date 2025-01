Kolejne groźby w stronę Putina. "Zalejemy świat tanią ropą"

Jak tłumaczy Wilkie, obecność USA na światowym rynku ropy spowoduje spadek cen, a to doprowadzi do bankructwa rosyjskiej gospodarki. - Wywrze to niesamowitą presję na gospodarkę wojenną Putina - ostrzegł. Zapowiedział także zwiększenie dostaw amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego do Europy, gdzie zajmuje on już 70 proc. rynku, a w niektórych krajach, np. w Niemczech, około 90 proc.