WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze alkoholizm + 1 ketamina oprac. Paulina Górnicka 20 min. temu Kolejne badania potwierdzają. Popularny środek lekiem na alkoholizm Nowa metoda walki z uzależnieniem? Brytyjscy naukowcy przedstawili wyniki badań, które potwierdzają, że popularny środek znieczulający może pomóc pijącym znacznie ograniczyć spożycie alkoholu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Doczekamy się pigułki na alkoholizm? (Pixabay.com) Naukowcy z University College London twierdzą, że ketamina, bo to o nie mowa, może być skutecznym lekiem na alkoholizm i inne uzależnienia. Z przeprowadzonych niedawno badań wynika, że środek ten znacząco zmniejsza pragnienie picia napojów wyskokowych. Ketamina to silna i szybko działająca substancja psychoaktywna wykorzystywana jako środek znieczulający w medycynie i weterynarii. Zastosowanie znalazła także w leczeniu chorób psychicznych - depresji czy ciężkich postaci choroby afektywnej dwubiegunowej. Bywa używana również w celu leczenia uzależnień, ponieważ łagodzi objawy odstawienia. Ketamina lekiem na alkoholizm? Najnowsze badania Badania brytyjskich naukowców to kolejny dowód, że ketamina może skutecznie przeciwdziałać alkoholizmowi. W badaniu wzięło udział 55 mężczyzn i 35 kobiet, które piły około 30 litrów piwa tygodniowo - pięć razy więcej niż zalecany limit - ale nie zdiagnozowano u nich uzależnienia od alkoholu i nie były leczone. Najpierw pokazano im zdjęcia piwa i innych napojów, poproszono o ocenę ich chęci do picia i przyjemności, jaką im to da, a następnie podano piwo. Następnie zostali podzieleni na trzy grupy. W pierwszej - proces powtórzono, ale zamiast piwa podano im niewielką dawkę ketaminy przez dożylną kroplówkę. W drugiej - proces powtórzono, ale zamiast piwa przez kroplówkę podano im placebo. Trzecia grupa otrzymała jedynie dawkę ketaminy bez powtarzania całego procesu z piwem. W ciągu następnych dziewięciu miesięcy wszystkim trzem grupom udało się ograniczyć picie. Pierwsza grupa miała największą ogólną poprawę - badani ograniczyli spożycie alkoholu o około połowę, pili rzadziej, a gdy otrzymywali piwo, mieli na nie mniejszą ochotę i picie sprawiało im mniejszą przyjemność. Co mówią eksperci? Dr Ravi Das, główny autor badania, przyznał, że wyniki są obiecujące. Naukowcy z University College London chcą teraz wykonać pełne badanie kliniczne na większej grupie pacjentów. Celia Morgan, profesor psychofarmakologii na Uniwersytecie w Exeter, zwraca jednak uwagę, że ketamina jest substancją psychotropową, dlatego trzeba zachować szczególną ostrożność, stosując ją w grupach podatnych na uzależnienie. Dwóch mężczyzn i dziecko to rodzina? Ostrożna odpowiedź Gawkowskiego Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Źródło: bbc.com Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące