IMGW o "zagrożeniu klimatycznym". Ostrzega przed nocą

Mgła powodująca szadź zagrażać będzie w południowej części woj. lubelskiego, na Podkarpaciu, w woj. świętokrzyskim, a także w części Małopolski i na południowym krańcu woj. mazowieckiego. We wschodniej Polsce alerty obowiązywać będą od godz. 22.00 we wtorek do godz. 6.00 rano w środę.