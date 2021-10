Kolejna wolta posłanki. Przejdzie do PiS? Schetyna zdumiony

Monika Pawłowska jeszcze dziś może ogłosić decyzję o wejściu do klubu Prawa i Sprawiedliwości - dowiaduje się Wirtualna Polska. To już kolejna polityczna wolta posłanki, która została wybrana do Sejmu z list Lewicy, a następnie dołączyła do Porozumienia. Polityk tuż przed północą poinformowała, że zrezygnowała z członkostwa w kole i partii Jarosława Gowina. Co na to poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna? - Obserwuję coraz bardziej zdumiony jej polityczną drogę. Ale to taki kapitalizm polityczny, który jest tutaj normą. Jesteśmy przyzwyczajeni do poprzednich kadencji Sejmu, do tego, w jaki sposób budowano relacje między rządem a opozycją, a tutaj ten kapitalizm polityczny przecież ciągle się odbywa - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.