Kolejna wojna w Europie? Wojska NATO wysłane do Kosowa

W piątek oddziały NATO zostały rozmieszczone na głównych drogach w północnej części Kosowa, gdy wzrosło napięcie po załamaniu się rozmów politycznych między serbskimi i kosowskimi przywódcami w Brukseli. Prezydent Serbii Aleksandar Vucic i premier Kosowa Albin Kurti w czwartek nie osiągnęli porozumienia w sprawie długotrwałych kwestii związanych z granicą i wzajemnym uznaniem, które spowodowały wzrost napięcia na Bałkanach i realne zagrożenie dla Europy podczas trwającej wojny w Ukrainie. Amerykańskie wojska stacjonują wzdłuż głównej drogi prowadzącej z Serbii do Kosowa, w kierunku podzielonego miasta Mitrovica. Wielu mieszkańców obawia się, że niepowodzenie politycznych rozmów, które miały na celu rozwiązanie 20-letniego impasu między Serbią a Kosowem, może potencjalnie doprowadzić do jakiejś formy lokalnego konfliktu między mieszkańcami Kosowa, Serbami i Albańczykami. Dlatego NATO uważnie monitoruje całą sytuację, by w razie najgorszego scenariusza, jak najszybciej zareagować.