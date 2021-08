"Kolejna trudna noc". Grecja płonie. Kilkuset strażaków walczy z żywiołem

Upały i pożary. Dramatycznie na wyspie Eubei

Zastępca gubernatora Eubei Giorgios Kelaicidis określił sytuację na wyspie jako krytyczną, a siły skierowane do walki z żywiołem jako niewystarczające. Wskazał, że ogień objął co najmniej 35 tys. hektarów powierzchni, w tym setki domostw. Na wyspie położonej ok. 200 km od Aten trwa ewakuacja wielu wsi i miasteczek.