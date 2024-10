Na niebie dwa rosyjskie myśliwce. Nagle jeden atakuje drugi

Jaki jest kolejny cel Rosjan?

W najnowszej aktualizacji wywiadowczej napisano, że 1 października Rosja przejęła kontrolę nad Wuhłedarem w południowej części obwodu donieckiego, który leży na skrzyżowaniu dwóch kluczowych frontów - zaporoskiego i donieckiego. Przejęcie miasta nastąpiło po wznowionej przez Rosję kampanii we wrześniu, a przed końcem miesiąca jej siły niemal otoczyły miasto, co doprowadziło do wycofania się wojsk ukraińskich.