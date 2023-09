Kolejna propozycja Koalicji Obywatelskiej. Uderza w Tadeusza Rydzyka

- Praca musi się opłacać i na to stawiamy, podnosząc kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. To najwyższa i największa obniżka podatków w historii. Miliony pracowników w Polsce, miliony przedsiębiorców będą mieli wyższe wynagrodzenie. Szczególnie powinno wybrzmieć to, że zdecydowana większość emerytów nie zapłaci żadnego podatku dochodowego. To nasz konkret, realnie wyższe emerytury - mówił.