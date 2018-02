Kolejna fala krytyki Morawieckiego. Uhonorował "skrajnie prawicowych bojowników"

Nie milkną echa wizyty Mateusza Morawieckiego w Monachium. Izraelskie media krytykują go za złożenie wieńców na grobach żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ. - Polski premier odwiedza groby nazistowskich kolaborantów - pisze "Times of Israel".

Jak pisze dale izraelski portal, była to jednostka "wywodzącą się ze skrajnie prawicowego ruchu politycznego", która "walczyła również z Niemcami", ale " kolaborowała z Niemcami w późniejszym okresie wojny, aby skupić się na zwalczaniu komunistów".

Burza po słowach Morawieckiego

Burzę wywołał izraelski dziennikarz, Ronen Bergman, który zapytał Mateusza Morawieckiego o znowelizowaną ustawę o IPN. - Jaki jest cel, jaki jest przekaz, który chce pan przekazać całemu światu? Bo reakcja jest zupełnie odwrotna i przez to jeszcze większa uwaga jest poświęcona tym straszliwym zbrodniom - brzmiało pytanie na panelu dyskusyjnym w Monachium.

- Jest to niezmiernie ważne, aby zrozumieć, że oczywiście nie będzie to karane, nie będzie to postrzegane jako działalność przestępcza, jeśli ktoś powie, że byli polscy sprawcy Holokaustu. Tak jak byli żydowscy sprawcy, tak jak byli rosyjscy sprawcy, czy ukraińscy - nie tylko niemieccy - odpowiedział szef polskiego rządu.

Jego wypowiedź ostro skrytykowały izraelskie media. Premier Benjamin Netanyahu wydał oświadczenie. - Słowa polskiego premiera są oburzające. Jest problem niezrozumienia historii i braku wrażliwości na tragedię naszych rodaków. Wkrótce będę z nim (Morawieckim - przyp.) rozmawiał - powiedział.