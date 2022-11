"Kolega Putina obserwują". Szef Pentagonu ostrzega

Sekretarz obrony USA Lloyd Austin oświadczył w sobotę, że niepowodzenie we wspieraniu Ukrainy przy zabezpieczeniu jej przyszłości może doprowadzić do "świata tyranii i chaosu". - Koledzy Putina obserwują. I mogą dojść do wniosku, że zdobycie broni jądrowej da im własną licencję na polowanie - podkreślił szef Pentagonu.