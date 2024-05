Kolarski "demaskuje" KE. "Kamieniem milowym była zmiana rządu"

Pojawiły się informacje, że Komisja Europejska niebawem zamknie procedurę ws. praworządności wobec Polski. Co więcej, z ust szefowej KE Ursuli von der Leyen padły ciepłe słowa pod adresem Donalda Tuska i PO. Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta, ocenił te gesty jako element kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. - To pokazuje, że spór o praworządność był polityczny, a nie prawny. W Polsce nigdy nie było problemów z praworządnością. (...) Problem z praworządnością miała KE, jeśli nic nie zmieniło się w polskim systemie prawnym, a procedura ws. praworządności zostanie zamknięta - mówił w programie "Tłit". Zacytował też Leszka Millera, który powiedział, że "kamieniem milowym była zmiana władzy w Polsce". - To co się stało wczoraj (zapowiedź zakończenia procedury ws. praworządności - red.), to był moment prawdy. Taki promień światła, który wpadł do ciemnego pomieszczenia - podsumował polityk.