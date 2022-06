Kogo stać na wyjazd w długi weekend? Sprawdź, ile wkrótce będzie kosztowało paliwo

Ta informacja to dobre wieści nie tylko dla tankujących, ale i dla właścicieli stacji. - W zależności od lokalnej konkurencji nie podnoszą oni cen do poziomu powyżej 8 złotych i tym samym rezygnują z własnych zysków, często nie zarabiają i walczą, by nie dokładać - mówi Urszula Cieślak. Według ekspertki jednak wciąż cenniki na stacjach będą przyciągały uwagę. - Sytuacja wciąż będzie dynamiczna i nawet jeśli wzrosty wyhamują, to nie wrócą raczej do dawnych wartości - twierdzi ekspertka.