Nowe paliwo. To może być sposób na uniezależnienie się od Rosji

HIF wykorzystuje energię elektryczną generowaną przez turbiny wiatrowe, by rozdzielać wodę na wodór i tlen w procesie zwanym elektrolizą. Równocześnie specjalne urządzenia wyłapują dwutlenek węgla z powietrza. W dalszej fazie dochodzi do połączenia dwutlenku węgla z wodorem, co prowadzi do powstania e-paliwa.