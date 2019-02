Kocikowa. Spłoszone konie wybiegły na DW 790. Dwa zginęły

Na drogę wojewódzką nr 790 w powiecie zawierciańskim (śląskie) wybiegło siedem spłoszonych koni. Dwa z nich zginęły, potrącone przez samochód. Kierowcom nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w sobotę późnym wieczorem. Konie spłoszyły się podczas wprowadzania do stajni na prywatnej posesji we wsi Kocikowa w gminie Pilica. Przez kilka kilometrów zwierzęta biegły drogą wojewódzką między miejscowościami Biskupice i Giebło Kolonia, w kierunku Ogrodzieńca.