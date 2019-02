Samochód uderzył w drzewo na Opolszczyźnie. Są zabici i ranni

Do tragicznego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę w Wierzbięcicach na Opolszczyźnie. Zginęło dwóch młodych mężczyzn, a dwóch innych zostało rannych. Rzeczniczka KWP w Opolu mówi WP o okolicznościach zdarzenia.

- Około 1 w nocy na prostym odcinku DK nr 41 z Prudnika do Nysy kierujący renault clio stracił panowanie nad samochodem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo – mówi Wirtualnej Polsce podinspektor Marzena Grzegorczyk, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. – Kierowca i siedzący obok niego pasażer nie żyją.

Dwaj 18-latkowie siedzący z przodu zginęli na miejscu. Dwaj pasażerowie jadący z tyłu z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Mają 18 i 20 lat. Wszyscy poszkodowani są mieszkańcami Opolszczyzny.

W piątek kończą się ferie szkolne na Opolszczyźnie. Podinspektor Grzegorczyk podkreśla, że dotychczas przebiegały spokojnie i do 9 lutego nie doszło do żadnego, poważnego wypadku. Rzeczniczka KWP w Opolu podkreśla, że dla policjantów skończą się jednak dopiero w poniedziałek, gdy wszyscy wrócą do domów.