Radiowóz dachował po zderzeniu. Ranni dwaj policjanci

Do wypadku doszło w Zabełkowie (woj. śląskie). Rozpędzony ford mondeo z dużą siłą uderzył w tył policyjnego radiowozu, który spadł z nasypu i dachował. Do szpitala trafili dwaj 24-letni policjanci. Jeden z nich ma wstrząśnienie mózgu. Jak informują lekarze, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do zderzenia doszło w piątek tuż przed północą na drodze krajowej nr 78 w Zabełkowie pod Raciborzem. Z ustaleń policji wynika, że 29-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego, kierując fordem mondeo, uderzył w tył oznakowanego policyjnego radiowozu marki Kia Ceed.

Kierowcy byli trzeźwi. Dwaj 24-letni policjanci z radiowozu trafili do szpitala. Jeden z nich ma wstrząśnienie mózgu, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca forda także został przebadany w szpitalu, ale jeszcze w nocy zwolniono go do domu.