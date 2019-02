Pożar w Lambrecht. Tragiczne wieści ws. Polaków

Prawdopodobnie wszystkie pięć ofiar pożaru w niemieckiej miejscowości Lambrecht to Polacy. Znamy szczegóły tragedii.

Teraz okazuje się, że ofiary to dwie kobiety i trzech mężczyzn. Przyczyną śmierci najprawdopodobniej było zatrucie dymem. Rzecznik policji, cytowany przez PAP, zastrzegł, że całkowitą pewność co do tożsamości ofiar będzie można mieć po przeprowadzeniu badań DNA. Ma to nastąpić w przyszłym tygodniu