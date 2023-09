Kobiety na bazarze zabrały głos. "Warunki są kiepskie"

Czy w parlamencie powinno być więcej kobiet? Co by się wtedy zmieniło - zapytaliśmy o to Polki na bazarze. - Kobiety są siłą narodu - usłyszeliśmy od pierwszej pani. - Powinno być po równo kobiet i mężczyzn - uważa następna osoba. - Nie tylko w Sejmie i Senacie. U mnie na Ursynowie w urzędzie wszędzie są mężczyźni - żali się kobieta, która robiła zakupy. Panie z którymi rozmawialiśmy uważają, że "żaden rząd nie powinien za nie decydować, a na kobietach nie powinno się robić polityki". - Chciałybyśmy mieć lepsze prawa, dostęp do aborcji. Żebyśmy się nie bały. Teraz nie zdecydowałabym się na dziecko - podsumowała młoda matka. 26 września o godz. 19:30 Wirtualna Polska przeprowadzi przedwyborczą #debatękobiet. Do udziału w programie na żywo zostały zaproszone kandydatki wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych.