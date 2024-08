Kobieta zniknęła pod taflą wody. Trwa akcja poszukiwawcza

Policja apeluje o rozwagę nad wodą. "To żywioł, który potrafi zaskoczyć nawet osoby potrafiące doskonale pływać. Nieznane miejsce, upał, osłabienie organizmu, alkohol, to czynniki, które zwiększają ryzyko utonięcia. Uważajcie na siebie i zachowajcie ostrożność nad wodą. Zawsze stosujcie się do zasad bezpiecznej kąpieli" - podkreślają mundurowi.