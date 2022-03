Kobieta urodziła podczas bombardowania. Niezwykła relacja z okolic Kijowa

Wojna w Ukrainie trwa już siódmy dzień. O aktualnej sytuacji na froncie porozmawialiśmy z Siarheiem Marchykiem, Ukraińcem przebywającym w okolicy Kijowa. - Pewnego dnia doszło do bardzo intensywnego bombardowania. Rosjanie próbowali ostrzelać miejsce, w którym mieszkali żołnierze. W okolicy znajdowało się jednak wiele domów należących do cywilów i to właśnie one zostały trafione pociskami. Nagle dostaliśmy telefon, że na obrzeżach miasta rodzi kobieta, a przez toczące się tam walki karetka bała się tam jechać. Udaliśmy się tam i zawieźliśmy ją do szpitala, gdzie mogła bezpiecznie urodzić. Gdy kobieta wchodziła do szpitala, kilkaset metrów za jej plecami wyleciała rosyjska rakieta sygnalizacyjna oświetlająca teren - relacjonował gość programu "Newsroom" WP. Dodał, że zarówno kobieta, jak i urodzone przez nią dziecko są już w domu. - Jej córka jest cała i zdrowa - potwierdził mężczyzna.