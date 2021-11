Kobieta pierwszy raz premierem w Szwecji. Ma na imię Magdalena

W szwedzkim rządzie trwają obecnie przegrupowania. Ulf Kristersson, szef opozycyjnej partii Moderate - drugiej co do wielkości w Szwecji - wielokrotnie powtarzał, że niemożliwe jest powołanie centroprawicowego rządu, ponieważ żadna partia głównego nurtu nie chce współpracować z trzecią co do wielkości szwedzką partią, prawicowymi populistycznymi Szwedzkimi Demokratami. To ugrupowanie jest zakorzenione w szwedzkim ruchu neonazistowskim.