Koalicyjny zgrzyt ws. kredytu 0 proc. "Po wyborach te emocje opadną"

Kredyt 0 proc. ma zastąpić, zastąpić bezpieczny kredyt 2 proc., który wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Jednak projekt budzi wiele kontrowersji nawet w koalicji rządzącej. Prowadzący program "Tłit" WP Michał Wróblewski zapytał Borysa Budkę, czy Koalicja Obywatelska uchwali projekt przy pomocy PiS. - Wszystkie kwestie koalicyjne rozstrzygnęliśmy zawsze w gronie liderów, premier Donald Tusk i szefowie pozostały ugrupowań i tego typu kwestie powinny być zawsze omówione i rozstrzygnięte - powiedział b. minister aktywów państwowych. Przekazał także, że projekt "jest poprawiany, także by był do zaakceptowania przez naszych koalicjantów". - Przekonujemy naszych koalicjantów, wszystko jest na dobrej drodze - stwierdził Budka. Odnosząc się do głosów sprzeciwu ze strony koalicjantów, gość programu powiedział, że "po wyborach europejskich te emocje opadną". - Często dużo lepiej rozmawia się po jakichś rozstrzygnięciach niż przed - dodał.

