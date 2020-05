Koalicji rządzącej grozi upadek? Bronisław Komorowski nie ma złudzeń

WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Co dalej z partią Jarosława Gowina? Zbliżają się wybory prezydenckie 2020, a konflikt między szefem Porozumienia i prezesem PiS Jarosławem...

Prawo i Sprawiedliwość odnoszę takie wrażenie doskonale wie że walczy o życie o przetrwanie że porażka w senacie oznacza także przegraną w Sejmie i oznacza ujawnienie słabości Jarosława Kaczyńskiego słabości koalicji rządzącej być Może jej nawet rozkład jest być może są zdecyduj zrobienie jakiegoś ewidentnego popełnienie faula politycznego ale jest byłoby to absurdy niezgodne z polskim prawem Ale co to oznacza że walczy o życie jest przegra jedno i drugie głosowanie to Prawo i Sprawiedliwość i będzie musiała oddać władzę czy generalnie wtedy przestanie istnieć jako Wielka formacja polityczna nic się nie stanie tak źle ale wtedy w moim przekonaniu to będzie sygnał jednoznaczny mówiący o tym że nastąpił rozkład koalicji rządzącej Zresztą takie głosy z Prawa i Sprawiedliwości straszący Jarosława Gowina przed Konsek jakby w konsekwencjami tego rodzaju właśnie politycznymi konsekwencjami głosowania w oczekiwaniu Jarosława Kaczyńskiego a zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem odpowiedzialności za zdrowie Polaków więc wydaje mi się że było że może to być początek końca rządzącej w dalszej perspektywie także rządu i urządzenia w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość i być może to także może być początek nowy po formowanie się jakiegoś zupełnie nowego kształtu polskiej sceny politycznej gdzie większą rolę będą odgrywali konserwatyści umiarkowani w stylu Jarosława Gowina a mniejsze znaczenie będą mieli radykałowie którzy tylko w barwy konserwatystów się ubierają od 5 lat a jedność metoda rewolucyjnymi łamania Konstytucji nieprzestrzegania prawa nie szanowania prawa europejskiego i tak dalej i tak dalej Myślę że jest na to szansa Panie prezydencie mówi Pan Oro zmontowaniu zjednoczonej prawicy ale na razie wygląda na to że rozmontowany jest porozumienie bo jak donosi Reporter Wirtualnej Polski Michał Wróblewski jarosławowi Kaczyńskiemu udało się namówić chęć porozumienia do poparcia wyborów korespondencyjnej w mają mi tutaj prezes zgodnie z jego wolą wybory mają się odbyć w tym miesiącu właśnie w tym terminie więc to trudno chyba mówisz że Jarosław Gowin wygra te starcie zobaczymy No to będzie niedługo wiadome czy czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński zdołał zrobić to co kiedyś próbował robić sam obroną w czasie ze swoim poprzednim policjantem to znaczy zjeść bo jak przystawkę czy też mu się to nie uda Ja myślę że po tych wszystkich próbach rozmontowywanie klubu Jarosława Kaczyńskiego wina już nikt nie ma wątpliwości że wchodzi w grę albo wrogie przejęcie aktywów politycznych policjanta albo wchodzi w grę rozkład w i pójście przez konserwatystów Gowina swoją własną niezależną drogą polityczną z dalekiej dalekim łukiem omijają radykałów od Jarosława Kaczyńskiego