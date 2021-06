Koalicja z Jarosławem Gowinem? Jasna deklaracja Piotra Zgorzelskiego

- Jarosław Gowin jest roztropnym politykiem i zdaje sobie sprawę, że miejsca na listach PiS-u w najbliższych wyborach dla niego nie będzie. Wobec tego z pewnością nie tylko z nami, ale także z innymi podmiotami prowadzi rozmowy - mówił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski w programie "Tłit". Pytany, czy wyobraża sobie koalicję z Gowinem, odparł: - Tak, wyobrażam sobie tę koalicję. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby do takiej koalicji doszło. Zgorzelski odniósł się również do sprawy rzekomo planowanego nowego koła, które miałoby być złożone z konserwatystów PO, części polityków Koalicji Polskiej i polityków od Gowina. - Mogę zapewnić, że posłowie Koalicji Polskiej nie wybierają się na randkę z wampirem. Po korytarzach sejmowych chodzi zagadka, że kto się tyka PiS-u, ten znika. Coś na ten temat wie Jarosław Gowin - powiedział Zgorzelski. - Wraz z nami można stworzyć nowy projekt polityczny i do tego projektu zapraszamy Jarosława Gowina - oznajmił wicemarszałek Sejmu.