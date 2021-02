Koalicja z Jarosławem Gowinem? Cezary Tomczyk odpowiada

- Rzeczywiście dochodziło do takich rozmów. One były publiczne, co więcej - brał w nich udział pan Bortniczuk. Te rozmowy odbywały się w sali 118, przy kamerach dziennikarzy. Rozmowy były również bez kamer, ale dotyczyły przede wszystkim tego, by wybory w maju odbyły się w uczciwy sposób - mówił szef klubu KO Cezary Tomczyk w programie "Tłit", pytany o rozmowy Jarosława Gowina z politykami opozycji. Pytany, czy wyobraża sobie stworzenie koalicji większościowej z Gowinem i jego ludźmi, odparł: "Jeśli pyta mnie pan, czy moja formacja zrobi wszystko, by ten zły dla Polski rząd przestał rządzić, to odpowiem - tak. Jeśli pyta mnie pan, czy będziemy chcieli zrobić wszystko, by kilku posłów Zjednoczonej Prawicy znalazło się po dobrej stronie mocy, zmieniło układ sił w parlamencie i doprowadziło do wcześniejszych wyborów, odpowiem - zdecydowanie tak".

