Koalicja ma plan na TK. Poseł o kulisach operacji

Szef KP PSL-Trzecia Droga Krzysztof Paszyk mówił w programie "Tłit" o planach koalicji rządowej na "uzdrowienie sytuacji" w Trybunale Konstytucyjnym. Zdradził, że pracują nad tym zarówno posłowie jak i minister sprawiedliwości. - Przygotowujemy pakiet rozwiązań - mówił. Dodał, że o tym, czy będzie on gotowy już na przyszły tydzień "rozstrzygną najbliższe godziny". - Na pewno będzie w przyszłym tygodniu jasny komunikat, co do tych działań - zapewniał polityk.

