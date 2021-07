Koalicja Kaczyńskiego rozbije się o Czarnka? "Osobliwa sytuacja"

Ruszyła akcja zbierania podpisów pod obywatelskim wotum nieufności dla ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Zdaniem krytyków polityka PiS, "to wstyd dla Polski, żeby człowiek o tak średniowiecznych poglądach zajmował się szkołą i młodym pokoleniem". Właśnie możliwe głosowanie związane z wnioskiem ws. szefa MEiN wskazał prof. Antoni Dudek w programie "Newsroom WP" jako następny test stabilności koalicji Zjednoczonej Prawicy. - Rząd utracił większość w sensie legislacyjnym, ale utrzymuje ją w przypadku głosowań personalnych - mówił politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - To dość osobliwa sytuacja - dodał gość Agnieszki Kopacz, zaznaczając, że to wynik umowy zawartej między Jarosławem Kaczyńskim i koalicjantami Prawa i Sprawiedliwości. - Zobaczymy, jak będzie tym razem - powiedział prof. Dudek.