KO zapowiedziało likwidację instytutu. Gliński znalazł sposób?

Dyrektorem instytutu jest senator PiS Jan Żaryn. Na tej samej stronie w dziale "Baza wiedzy" seria artykułów innego polityka PiS - europosła Ryszarda Czarneckiego. Najnowszy to relacja sprzed ponad dwóch tygodni z wyjazdu do Liberii, gdzie europoseł obserwował wybory. "Liberia to mój 25 afrykański kraj. Liczba szczególna, bo urodziłem się 25 stycznia, a 25 czerwca poznałem moją żonę" - zaczyna swój artykuł Czarnecki.