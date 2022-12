KO wyprzedza PiS w sondażu. "Nas interesuje wynik w dniu wyborów"

W najnowszym sondażu pracowni Kantar Koalicja Obywatelska (32 proc.) wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość (28 proc.). Donald Tusk nazwał wyniki tego sondażu pierwszym prezentem świątecznym. Michał Wróblewski o komentarz do sondażu pytał w programie "Tłit" Radosława Fogla, posła Prawa i Sprawiedliwości. - Zawsze powtarzaliśmy, niezależnie czy sondaże były dobre czy złe, że śledzimy je, ale nie są rozstrzygające. Nas interesuje wynik w dniu wyborów. Nie chcę rozważać co jest wiarygodne a co nie, aczkolwiek warto zanotować, że pracownia Kantar jest jedyną pracownią, która taki trend odnotowuje. Nie chcę wyciągać wniosków, ale Donald Tusk, gdy wracał, to zobowiązał się, że do końca roku PO będzie prowadzić w sondażach. Może to jego prezent pod choinkę - komentował Radosław Fogiel.

