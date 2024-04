KO wygra w Olsztynie? Ważny wyborczy ruch przed wyborami

Sprawa nie jest więc rozstrzygnięta, bo nieraz zdarzało się w wyborach samorządowych, że w drugiej turze kandydaci z drugiego miejsca przeskakiwali zwycięzców pierwszej. Tym bardziej że 73-letni Małkowski to weteran wyborów, dawniej sam je wygrywał, a po tym, jak został wypuszczony z aresztu w związku z seksaferą (ostatecznie za nic go nie skazano), w trzech ostatnich nieznacznie przegrywał w drugiej turze z Piotrem Grzymowiczem (2010, 2014 i 2018 r.), który w tym roku kandydował tylko do rady.