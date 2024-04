Będą negocjacje w Olsztynie. "Czarny koń" wybierze, kogo poprze

Nie chowam programu do szuflady. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej będę się o niego opierał. Nawet mogę obiecać, że co pół roku będziemy sprawozdawać realizację tego programu. W ostatniej kadencji tak samo często głosowałem z opozycją, co z większością. Nawet niekiedy sam broniłem prezydenta bardziej niż on sam siebie, kiedy trzeba było.