KO powtórzy manewr z kampanii w 2020 r.? Jest reakcja posła

Jarosław Kaczyński w środę zasugerował, że w trakcie kampanii Donald Tusk, jako kandydat opozycji na premiera, może zostać wymieniony na Rafała Trzaskowskiego. Poseł KO Arkadiusz Myrcha w programie "Tłit" stanowczo odrzucił takie rozwiązanie. - To jest stara sztuczka Jarosława Kaczyńskiego. On lubi wprowadzać wątki dyskusji o zmianach personalnych, kto kogo zastąpi na jakiej funkcji - stwierdził polityk, przyznając, że jest to "zwykła wrzutka" dla dziennikarzy. Myrcha przyznał jednak, że Trzaskowski jest jednym z najpopularniejszych polityków KO, którego wejście w kampanię znacznie zwiększy jej efektywność. Jednak śmiał się z sugestii Michała Wróblewskiego, że prezydent Warszawy mógłby zastąpić Tuska jako kandydat na premiera. - Doceniamy wszystkie porady i uwagi, które do nas płynął. (…) PiS by się ucieszył, gdybyśmy teraz zaczęli dyskutować, kto obejmie jaką funkcję - odpowiedział zdecydowanie.

