Kluczowe rozmowy Kaczyńskiego z Ziobrą i Gowinem. Kaleta skomentował doniesienia

Kolejny zgrzyt w ramach Zjednoczonej Prawicy. Z porządku głosowań posiedzenia Sejmu spadło głosowanie ws. ustawy likwidującej OFE. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że za sprawą stoi Zbigniew Ziobro. - To tak ważne projekty, że jeśli liderzy dochodzą do wniosku, że sprawa wymaga jeszcze głębszej analizy, to lepiej ją przeprowadzić, niż podjąć pochopną decyzję w głosowaniu. Nie jest nic nadzwyczajnego w tym, że zdarzają się sprawy, w których w przypadku różnych głosów, są one później prezentowane na forum, a w efekcie są wypracowywane wspólne stanowiska, tak się dzieje od ponad 5 lat - powiedział w środę w programie "Newsroom WP" Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Gość został zapytany również, czy kluczowe rozmowy między Kaczyńskim, Ziobrą i Gowinem odbędą się w najbliższy piątek. - Tworzymy rząd, mamy wspólny program wyborczy, który mimo trudności staramy się wspólnie realizować. Jest wiele spraw, które wymagają rozstrzygnięcia, najlepszym forum do tego jest spotkanie liderów koalicji. To, że takie spotkanie odbędzie się w piątek lub inny dzień, nie jest niczym nadzwyczajnym - przyznał Kaleta.

