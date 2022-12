Kluczowe pół roku. "Rosja ma poważny dylemat"

- Rosja ma bardzo poważny dylemat, co zrobić dalej z tą wojną. Musi się zdecydować na jakąś dużą ofensywę, a na razie nie ma ku temu możliwości. Albo też zdecydować się, by powiedzieć "stop", że może wystarczy tej wojny i prowadzić działania utrzymujące, na przeczekanie, co dla Rosji też nie byłoby wcale dobre - mówił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski gen. prof. Stanisław Koziej. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był pytany m.in. o słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził, że następne pół roku wojny w Ukrainie będzie decydujące. - Jestem sam ciekawy, czy w establishmencie strategicznym rosyjskim zwycięży myśl strategiczna czy jedynie wykonywanie politycznych intencji władz - dodał.