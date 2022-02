"Kluczowe jest stanowisko USA". Jacek Czaputowicz o sytuacji na Ukrainie

Zdaniem Czaputowicza w obecnej sytuacji kluczowa jest reakcja Stanów Zjednoczonych. - Widać, że nastąpiła zmiana nastawienia USA. Pojawiły się sygnały o groźbie agresji, również militarnej. Stany Zjednoczone wycofują swoich obywateli, tymczasowo przeniosły swoją ambasadę z Kijowa do Lwowa. To pokazuje, że sytuacja jest bardzo poważna. USA wysyła Rosji sygnał, że być może będzie wojna, ale niepostrzeżenie zwiększa też obecność żołnierzy. To mocny ruch pokazujący, że nie boimy się konfliktu i robimy swoje - wyjaśniał dyplomata.