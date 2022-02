Klucz, by zatrzymać Putina? Zandberg nie ma wątpliwości

- Klucz do tego, by zatrzymać awanturniczą politykę Rosji, to gospodarka. To, co się dzieje przez ostatnie lata, to tak naprawdę jest karmienie rosyjskiego reżimu przez kraje Zachodu, w tym przez Polskę. Putin utrzymuje armię, którą teraz postawił na granicach Ukrainy, z pieniędzy, które ma ze sprzedaży paliw kopalnych na Zachód. Jeżeli chcemy w Europie zapewnić trwały pokój, musimy uniezależnić Europę od paliw kopalnych, szczególnie importowanych z Rosji. To coś, co to trudno przełknąć wielu wpływowym elitom pieniądza, także w krajach europejskich, i niektórym europejskim rządom - mówił Adrian Zandberg (Partia Razem) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, nawiązując do informacji, że prezydent USA Joe Biden zgodził się na propozycję spotkania z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem pod warunkiem, że do tego czasu nie dojdzie do inwazji Rosji na Ukrainę. - Potrzebujemy wskrzesić Euratom, potrzebujemy wielkiego, publicznego, europejskiego programu inwestycji w energetykę jądrową, a także w energetykę odnawialną. I potrzebujemy to zrobić szybko - podkreślił Zandberg.