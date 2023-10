Kłótnie między Lewicą i PSL. Ludzie Tuska zażenowani

- Każdej koleżance i każdemu koledze z opozycji dobrze radzę: to jest czas na to, by wewnętrznie się dogadać i porozumieć. A potem niech nasi liderzy i przyszli ministrowie poinformują, co zamierzają wspólnie realizować. Niech to będzie dobra rada - dodaje posłanka PO, pytana o wpisy Anny Marii Żukowskiej.