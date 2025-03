Kłótnia w Gabinecie Owalnym. Duda wskazuje na możliwą taktykę Zełenskiego

- Byłem zdumiony, bo to sytuacja absolutnie nadzwyczajna . Coś takiego jeszcze się nie zdarzyło - przed dziennikarzami, kamerami, przed milionami oglądających - ocenił Andrzej Duda w rozmowie z Mateuszem Ratajczakiem, szefem redakcji Wiadomości Wirtualnej Polski .

- Wydawało się, że Stany Zjednoczone i Ukraina osiągną porozumienie, jednak ostatecznie tak się nie stało. Trudno ocenić, w jakim stopniu wynikało to z emocji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a na ile było to świadome działanie strategiczne - stwierdził prezydent.

Prezydent zwrócił uwagę, że "żaden europejski przywódca nie odważył się na takie rozmowy z prezydentem USA". - Te formuły spotkań z prezydentami, a uczestniczyłem w wielu na różnych forach, są dość podobne - pełne szacunku i wyważonych słów. To, co zobaczyliśmy w Gabinecie Owalnym, to była sytuacja rzeczywiście zupełnie niespodziewana - podkreślił w rozmowie z WP Andrzej Duda.