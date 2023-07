Kłótnia Piaseckiego i Fogiela. Dziennikarz publikuje nagranie

W środowej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 doszło do sprzeczki między prowadzącym rozmowę a posłem PiS Radosławem Fogielem. Kłótnia dotyczyła m.in. wyborów samorządowych w 2014 roku - polityk stwierdził, była to "hucpa", a Konrad Piasecki zarzucał mu, że prokuratura za rządów PiS miała lata, by tę sprawę wyjaśnić.