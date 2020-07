Kłótnia o media i paprotki. Dziennikarz "Gazety Wyborczej" odpowiada prezydentowi i pierwszej damie

Wymiana zdań rozpoczęła się od wypowiedzi pierwszej damy na wieczorze wyborczym w Pułtusku. - Panie redaktorze Pawle Wroński, przed I turą napisał pan, że zakwitł kwiat paproci i prezydentowa się wypowiedziała. Panie redaktorze, to dzisiaj jest ten dzień, a że kwiat paproci kwitnie raz na 100 lat, to pewnie ani ja nie doczekam się rzetelności z pana strony, ani pan nie doczeka się ze mną wywiadu - mówiła w Pułtusku Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza dama uznała swoje dotychczasowe milczenie jako "sprzeciw wobec manipulacji, dezinformacji i kłamstwom, które występują w mediach".

Wywołany do tablicy dziennikarz odpowiedział, że poczuł się zaskoczony, gdyż nigdy nie zabiegał o rozmowę z Kornhauser-Dudą i "do tej pory nigdy o tym nie pomyślał". Mimo to kilka godzin później (w nocy z niedzieli na poniedziałek, gdy trwało liczenie głosów po II turze wyborów prezydenckich - red.) stanowisko zajął Andrzej Duda.