Kłótnia na konferencji. Nitras do mieszkańca: pan mi przypomina Kaczyńskiego

- To biało-czerwone serce, z którym idziemy do wyborów to jest symbol tego, że my chcemy zbudować Polskę, w której wszyscy będziemy się czuli dobrze. Możemy tutaj na rynku w Dzierżoniowie z panem Lucjanem, który głosuje zapewne na PiS, albo się pokłócić, albo na siebie krzyczeć i to jest Polska, którą proponuje Kaczyński, albo możemy ze sobą rozmawiać. Możemy uczciwie porozmawiać o wszystkich problemach - mówił Nitras.