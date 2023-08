"Kieszonkowy dyktatorek". Nitras ostro o Kaczyńskim

- Prezydent Duda nie potrafi jakoś powiedzieć, kiedy będą wybory, chociaż wszyscy na to czekają. Ale Kaczyński to jest jedyny człowiek w Polsce, który wie, kiedy będą wybory. To jest jak w Rosji, jak Putin, on wie, kto będzie kandydował, kiedy będą wybory i wie, kiedy on te wybory wygrywa. Na końcu wygrywa on. I Kaczyński chciałby dokładnie tak samo, on chciałby w Polsce decydować, kto ma prawo kandydować, dlatego "lex Tusk" i chęć wyeliminowania polityków Platformy, bo chodzi o Tuska, ale nie tylko o Tuska. On by chciał decydować, kiedy są wybory i kto ma prawo głosować. I on by chciał przed wyborami znać wynik tych wyborów - mówił Nitras.